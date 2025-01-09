На что в Караганде планируют потратить 152,6 млрд тенге

В городе продолжат строительство газораспределительных сетей. На это заложено 15,8 млрд тенге. Газоснабжением будут охвачены в первую очередь четвертый, пятый, шестой и седьмой пусковые комплексы. В планах газифицировать около 246 улиц с охватом более 15-ти тысяч домов.