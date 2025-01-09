CNN узнал сроки начала переговоров по Украине, если бы победила Харрис

В ходе предвыборной кампании Трамп обещал урегулировать конфликт на Украине за сутки, если станет президентом США. «Что я сделаю — я поговорю с одним, я поговорю с другим, я соберу их [президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского] в одном месте», — утверждал он в ходе дебатов с Харрис. Республиканец также дважды уклонился от ответа на вопрос о том, хочет ли он, чтобы победила Украина. Харрис объясняла его планы по урегулированию конфликта за сутки «сдачей позиций». 7 января Трамп выразил надежду, что боевые действия завершатся в течение шести месяцев.