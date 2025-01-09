МИД Украины заявил о готовности занять место Венгрии в ЕС и НАТО

Еще в августе 2024 года президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек в мае 2024 года) заявил, что Киев не будет продлевать договор с РФ о транзите газа. Президент России Владимир Путин указывал на то, что Москва не отказывается от газовых поставок через украинскую территорию.