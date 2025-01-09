МИД Украины заявил о готовности занять место Венгрии в ЕС и НАТО

Так Сибига отреагировал на высказывания руководства Венгрии в связи с прекращением транзита российского газа в Европу по украинской территории, где Будапешт заявлял, что данное решение создало сложную ситуацию для европейской экономики. По словам главы украинского МИДа, Венгрия занимает пророссийскую позицию, которая препятствует доступу на европейский рынок энергоресурсов от США.
8 января ирландский журналист Чей Боуз заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо и его венгерский коллега Виктор Орбан выразили волю большинства европейцев, выступив против эскалации конфликта на Украине.
В тот же день министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал неприемлемым прекращение Украиной транзита российского газа и сырой нефти. Министр обратил внимание, что такое решение Киева противоречит его стремлению вступить в ЕС.
С 1 января 2025-го «Газпром» прекратил поставки топлива в Европу через украинскую газотранспортную систему. В госкорпорации отметили, что это произошло в связи с отказом Украины продлевать соглашения. После этого, 3 января, президент ПМР Вадим Красносельский сообщил, что в Приднестровье без тепла и газа остались 1,5 тыс. многоэтажных и 72 тыс. частных домов.
Еще в августе 2024 года президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек в мае 2024 года) заявил, что Киев не будет продлевать договор с РФ о транзите газа. Президент России Владимир Путин указывал на то, что Москва не отказывается от газовых поставок через украинскую территорию.