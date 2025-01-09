The Times of Israel: Нетаньяху отказался от поездки на инаугурацию Трампа

1 января The Times of Israel сообщала, что Нетаньяху все еще планирует посетить инаугурацию Трампа, даже несмотря на перенесенную в конце года операцию по удалению простаты. По сведениям источников газеты, 31 декабря проводились консультации, посвященные проработке логистики ожидавшейся поездки. Как отмечало тогда издание, помимо состояния здоровья Нетаньяху, опасения израильской стороны были связаны с ордером на его арест, выданным Международным уголовным судом. В случае экстренной посадки самолета израильского премьера в одной из стран на пути следования в США власти этих государств могли бы привести ордер в исполнение.