Полковник Ходаренок: Украине нужны сотни БМП Lynx, чтобы повлиять на ход боев

Ранее Германия уже поставила Вооруженным силам Украины (ВСУ) несколько десятков боевых машин пехоты Marder. Часть из них была утрачена в боях, некоторые захвачены российскими войсками в исправном состоянии, и у наших воинов была реальная возможность ознакомиться с достоинствами и недостатками германской машины на практике. И если БМП М2 Bradley производства США показали себя в боях достаточно неплохо, то вот о БМП Marder отзывы скорее отрицательны.