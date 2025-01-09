Остин: союзники Украины в Рамштайне утвердили планы поддержки Киева до 2027 года

Как отмечается в распространенном Пентагоном совместном заявлении участников группы, союзники Киева намерены определить, как достичь намеченных показателей в удовлетворении военных потребностей Украины, и обеспечить их как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективах «посредством государственных пожертвований, закупок, инвестиций и усилий по расширению возможностей оборонно-промышленной базы».