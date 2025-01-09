Юн Сок Ёль признал решение Конституционного суда по делу об импичменте

Сторона президента намерена подать ходатайство в Конституционный суд с просьбой приостановить действие ордера. Юристы Юн Сок Ёля подали такое же прошение и на первый ордер на арест, но Конституционный суд не успел ничего сделать до истечения срока ордера. 8 января они заявляли, что Юн Сок Ёль готов сотрудничать со следствием «при задержании», если прокуратура выдвинет официальное обвинение или если «суд выдаст ордер на арест». В Южной Корее правоохранительные органы могут арестовать на двое суток, но по истечении этого времени необходимо получить у суда еще один отдельный ордер.