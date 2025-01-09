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Молдавия закупит электроэнергию из Румынии

КИШИНЕВ, 9 янв — РИА Новости. Дефицит электроэнергии в январе в Молдавии будет покрыт за счет поставок электричества из Румынии, сообщает в четверг пресс-служба молдавской компании Energocom.

Источник: © РИА Новости

С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Премьер Молдавии Дорин Речан заявлял, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65%-70% необходимого объема покрывается за счет МГРЭС, расположенной на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Ранее компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.

«Заключен контракт с румынской компанией OMV Petrom на поставку электроэнергии 30 МВт круглосуточно с 10 по 31 января для покрытия дефицита на фоне прекращения поставок с Молдавской ГРЭС», — отметили в пресс-службе компании.

В Energocom подчеркнули, что данные закупки электроэнергии помогут снизить зависимость от колеблющихся цен на биржах, однако не застрахуют от повышения цен на местном рынке.

В конце декабря «Газпром» сообщил, что с 1 января ограничит поставки газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки из-за задолженности со стороны «Молдовагаза». Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал «Газпрому» заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее «Газпром» сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.

экономика
энергетика