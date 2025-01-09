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Санду: Украина может поставлять уголь в Приднестровье в обмен на электроэнергию

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Приднестровье может получить от Украины партию угля для работы МолдГРЭС и расплатиться за него электроэнергией. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду.

Источник: Sputnik.md

В четверг Санду совместно с премьер-министром Дорином Речаном и вице-премьером по реинтеграции Олегом Серебряном посетила село Варница в зоне безопасности. Здесь состоялась с представителями местных властей 14 населенных пунктов, которые находятся под контролем конституционных властей Молдовы, однако подключены к системам газо- и электроснабжения с левого берега Днестра.

Санду сообщила, что провела телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждалась возможность поставки угля из Украины в Приднестровье.

«Возможным решением может быть поставка Украиной угля для предприятия производящего электроэнергию для левого берега Днестра, и чтобы Левобережье расплатилось за топливо произведенным электричеством. Это может быть решением. Правительства наших стран -Кишинев и Киев — обсудят эту возможность».

заявила Санду журналистам.

По ее словам, в ближайшие недели несколько населенных пунктов, в том числе Варница, будут подключены к электросетям Правобережья. Работа по подключению к газовым сетям займет несколько месяцев. Тем временем примары этих сел представят центральным органам власти информацию о потребностях населения в дровах и пеллетах для домашних хозяйств и общественных зданий.

экономика
энергетика