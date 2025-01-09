Санду: Украина может поставлять уголь в Приднестровье в обмен на электроэнергию

По ее словам, в ближайшие недели несколько населенных пунктов, в том числе Варница, будут подключены к электросетям Правобережья. Работа по подключению к газовым сетям займет несколько месяцев. Тем временем примары этих сел представят центральным органам власти информацию о потребностях населения в дровах и пеллетах для домашних хозяйств и общественных зданий.