Трамп представил план из ста указов, сообщил Axios

«Сенаторам был представлен предварительный план из 100 указов, о котором им рассказали на встрече с Трампом», — пишет портал, ссылаясь на двух участников встречи.
Как уточняется, одной из ключевых инициатив станет восстановление Title 42 — меры, введенной в период пандемии, которая позволяла ускоренную депортацию мигрантов без рассмотрения их ходатайств о предоставлении убежища.
Кроме того, план включает использование местных правоохранительных органов для помощи в миграционных операциях, продолжение строительства стены на границе и новые ограничения на предоставление убежища.
Трамп заявил в ноябре, что намерен осуществить программу массовых депортаций нелегальных мигрантов, которая предполагает введение режима чрезвычайного положения и задействование военных ресурсов. Депортации были одной из ключевых тем его предвыборной кампании. В ходе своего первого срока Трамп уже вводил режим ЧС, чтобы направить средства Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой.