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Трамп представил план из ста указов, сообщил Axios

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп на встрече с республиканскими сенаторами представил амбициозный план из 100 указов, многие из которых будут направлены на ужесточение миграционной политики и укрепление границ, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

«Сенаторам был представлен предварительный план из 100 указов, о котором им рассказали на встрече с Трампом», — пишет портал, ссылаясь на двух участников встречи.

Как уточняется, одной из ключевых инициатив станет восстановление Title 42 — меры, введенной в период пандемии, которая позволяла ускоренную депортацию мигрантов без рассмотрения их ходатайств о предоставлении убежища.

Кроме того, план включает использование местных правоохранительных органов для помощи в миграционных операциях, продолжение строительства стены на границе и новые ограничения на предоставление убежища.

Трамп заявил в ноябре, что намерен осуществить программу массовых депортаций нелегальных мигрантов, которая предполагает введение режима чрезвычайного положения и задействование военных ресурсов. Депортации были одной из ключевых тем его предвыборной кампании. В ходе своего первого срока Трамп уже вводил режим ЧС, чтобы направить средства Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой.

Трамп Дональд
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