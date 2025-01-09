Три новых авто пополнили гараж мэрии Волгограда

Кроме того, МУ «Автохозяйство Волгограда» приобрело также в конце декабря еще один автомобиль стоимостью в 2,1 миллиона рублей. Для покупки машины иностранного производства чиновникам пришлось получить разрешение Минпромторга РФ. Однако в технической документации не раскрываются характеристики купленного авто.