Три новых авто пополнили гараж мэрии Волгограда

Победитель аукциона предоставит мэрии Волгограда в пользование два электромобиля для служебных поездок чиновников и перевозок пассажиров. До конца 2025 года это обойдется бюджету в 2,4 миллиона рублей.
Кроме того, МУ «Автохозяйство Волгограда» приобрело также в конце декабря еще один автомобиль стоимостью в 2,1 миллиона рублей. Для покупки машины иностранного производства чиновникам пришлось получить разрешение Минпромторга РФ. Однако в технической документации не раскрываются характеристики купленного авто.