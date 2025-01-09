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Новак и Текслер выступят с докладами на совещании Путина с правительством

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак и губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступят с докладами на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

Песков сообщил журналистам, что в четверг президент России работает в Ново-Огарево. В течение нескольких часов Путин проведет совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, на нем рассмотрят оперативные вопросы и обсудят запуск новых нацпроектов.

«Докладчиками выступят Новак, вице-премьер, и Текслер, который возглавляет соответствующую рабочую группу. Все планируется в открытом режиме», — сказал пресс-секретарь президента.

Он добавил, что другие совещания, запланированные у главы государства, будут носить непубличный характер.

Путин Владимир