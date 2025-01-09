Новак и Текслер выступят с докладами на совещании Путина с правительством

Песков сообщил журналистам, что в четверг президент России работает в Ново-Огарево. В течение нескольких часов Путин проведет совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, на нем рассмотрят оперативные вопросы и обсудят запуск новых нацпроектов.
«Докладчиками выступят Новак, вице-премьер, и Текслер, который возглавляет соответствующую рабочую группу. Все планируется в открытом режиме», — сказал пресс-секретарь президента.
Он добавил, что другие совещания, запланированные у главы государства, будут носить непубличный характер.