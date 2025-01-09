В Госдуме оценили возможное присоединение Гренландии к США

«Безусловно, представляет. Потому что Гренландия занимает очень большое место в Арктике и дает в Арктику прямой выход, поэтому для нас это не самый лучший вариант. В мире нет ничего невозможного, в будущем гипотетическом столкновении межконтинентальном это такой хороший плацдарм для Америки», — сказал Картаполов.