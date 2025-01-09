Путин потребовал новых предложений по ликвидации последствий ЧП с мазутом

«Здесь проблем, повторяю, много, и технических, и финансовых, и технологических. Нужно все это собрать сейчас, все проанализировать и систематизировать. Прошу руководство правительства отнестись к этому соответствующим образом, и соответствующие службы, министерства, ведомства проработать и доложить предложения о том, как будет организована эта работа в самое ближайшее время. И (необходимо — ред.) иметь в виду перспективу повышения температуры воды в Черном море весной и тем более летом», — сказал глава государства.