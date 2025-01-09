Экс-прокурора Москвы назначили замглавы МЧС

Источник РБК сообщил о том, что Попов подал заявление об отставке с должности прокурора Москвы по собственному желанию в середине августа 2024 года. После этого, по данным собеседника, Попов находился в отпуске, а обязанности главы столичной прокуратуры исполнял первый заместитель Сергей Савенков.