Игнатьев — об энергокризисе: единственный выход — возобновление поставок газа

«Днестровская ГРЭС… исключительно на угле сегодня работает, один энергоблок. Он дает порядка 150 МВт. Но, с учетом того, что это энергоблок советского периода постройки, увеличить мощность невозможно, к сожалению».
Он уточнил, что энергопотребление в регионе с учетом использования населением электроприборов для отопления, составляет примерно 220 МВт.
«За счет угля и одного энергоблока увеличить мощность невозможно. Единственный выход из ситуации — это возобновление поставки природного газа, на котором работает энергогенерирующая станция. Тогда ситуация может быть нормализована».
Он отметил, что у Приднестровья сохраняется возможность получения природного газа по прежнему маршруту — через территорию Украины. Есть и альтернативный вариант — через «Турецкий поток» по Трансбалканскому коридору.
«В определенные периоды в прошлом году мы получали газ таким образом, технически проблем нет. Есть административно-организационные и правовые вопросы. Все это требует определенной работы, в том числе и со стороны Молдовы, которая, как известно из письма “Газпрома”, обладает определенным долгом перед российским контрагентом».
Ранее президент Молдовы Майя Санду сообщила, что правительство республики обсудит с кабмином Украины возможность и условия поставок угля Приднестровью, за который Левобережье могло бы расплатиться произведенным электричеством.