Игнатьев — об энергокризисе: единственный выход — возобновление поставок газа

«В определенные периоды в прошлом году мы получали газ таким образом, технически проблем нет. Есть административно-организационные и правовые вопросы. Все это требует определенной работы, в том числе и со стороны Молдовы, которая, как известно из письма “Газпрома”, обладает определенным долгом перед российским контрагентом».