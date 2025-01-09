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Игнатьев — об энергокризисе: единственный выход — возобновление поставок газа

ТИРАСПОЛЬ, 9 янв — Sputnik. Молдавская ГРЭС на сегодняшний день производит электроэнергию, используя в качестве топлива только уголь. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев.

Источник: Sputnik.md

«Днестровская ГРЭС… исключительно на угле сегодня работает, один энергоблок. Он дает порядка 150 МВт. Но, с учетом того, что это энергоблок советского периода постройки, увеличить мощность невозможно, к сожалению».

заявил он в эфире телеканала «Россия-24».

Он уточнил, что энергопотребление в регионе с учетом использования населением электроприборов для отопления, составляет примерно 220 МВт.

«За счет угля и одного энергоблока увеличить мощность невозможно. Единственный выход из ситуации — это возобновление поставки природного газа, на котором работает энергогенерирующая станция. Тогда ситуация может быть нормализована».

подчеркнул Игнатьев.

Он отметил, что у Приднестровья сохраняется возможность получения природного газа по прежнему маршруту — через территорию Украины. Есть и альтернативный вариант — через «Турецкий поток» по Трансбалканскому коридору.

«В определенные периоды в прошлом году мы получали газ таким образом, технически проблем нет. Есть административно-организационные и правовые вопросы. Все это требует определенной работы, в том числе и со стороны Молдовы, которая, как известно из письма “Газпрома”, обладает определенным долгом перед российским контрагентом».

сказал Игнатьев.

Ранее президент Молдовы Майя Санду сообщила, что правительство республики обсудит с кабмином Украины возможность и условия поставок угля Приднестровью, за который Левобережье могло бы расплатиться произведенным электричеством.

энергетика