Путин намерен посетить Петербург для осмотра консерватории после реставрации

Российский лидер 9 января провел совещание с членами Правительства РФ. Глава ведомства заявила, что в настоящее время идет процесс закупки музыкальных инструментов. Это удивило Владимира Путина, ведь речь шла о ремонте здания. Госпожа Любимова отметила, что некоторые инструменты находятся в неудовлетворительном состоянии, поэтому их необходимо заменить. Однако президент поручил уточнить, куда дели прежние.