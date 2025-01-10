Владимир Нетёсов рассказал о новых нацпроектах

В Воронежской областной Думе рассказали о новых нацпроектах, которые будут реализовываться в регионе.
«Ключевым инструментом социально-экономического развития, как на федеральном, так и на региональном уровне являются новые нацпроекты, которые рассчитаны до 2030 года. На их реализацию в областном бюджете в 2025 году запланировано свыше 27 млрд рублей, в том числе за счет собственных средств области — 13,3 млрд рублей. В общей сложности на территории Воронежской области на данный момент планируется реализация 11 нацпроектов».
Самый масштабный из них — «Инфраструктура для жизни» с объемом финансирования почти 10,4 млрд рублей. В его рамках продолжатся мероприятия, ранее реализовывавшиеся в рамках нацпроектов и госпрограмм, направленных на модернизацию дорожной сети, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения безопасности дорожного движения, развития пассажирского транспорта общего пользования.
Ресурсное обеспечение нацпроекта «Семья» на 2025 год в нашем регионе составит более 6,5 млрд рублей. Он направлен на решение комплекса демографических вопросов.
Третий по объему финансирования нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» (свыше 6 млрд рублей). Он является логичным продолжением нацпроекта «Здравоохранение», но после переформатирования будет носить более целостный характер — помимо мероприятий, направленных на оказание медицинской помощи, развитие инфраструктуры и решение кадровых вопросов, он будет включать и проекты, касающиеся здорового образа жизни, профилактики.
Средства, запланированные на реализацию мероприятий нацпроекта «Молодежь и дети», составят около 3 млрд рублей. Он будет координироваться с другими новыми нацпроектами «Семья» и «Кадры» (его программы направлены на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодёжи). Мероприятия нацпроекта «Молодежь и дети» включают развитие образовательной инфраструктуры, в том числе продолжение строительства школ и обновление материально-технической базы педагогических вузов, масштабное внедрение программы профориентации, повышение качества высшего образования, усиление подготовки инженерных кадров.
«Отмечу, что сегодня на федеральном уровне продолжается работа по формированию новых национальных проектов, поэтому на региональном уровне будет проведен аудит и корректировка соответствующих показателей действующих региональных проектов и утверждение новых».