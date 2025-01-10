Владимир Нетёсов рассказал о новых нацпроектах

«Ключевым инструментом социально-экономического развития, как на федеральном, так и на региональном уровне являются новые нацпроекты, которые рассчитаны до 2030 года. На их реализацию в областном бюджете в 2025 году запланировано свыше 27 млрд рублей, в том числе за счет собственных средств области — 13,3 млрд рублей. В общей сложности на территории Воронежской области на данный момент планируется реализация 11 нацпроектов».