Глава КПБ уверен в победе Лукашенко на выборах

«Я в этой электоральной кампании убежден в абсолютной и безоговорочной победе действующего главы государства Александра Лукашенко».
Вместе с тем, Сыранков заявил, что не планирует снимать свою кандидатуру и намерен довести свое участие в выборах до конца.
«Если мы уже заявились, то мы идем до конца. Достойно, по-простому, без выкрутасов, четко доводя позицию Коммунистической партии до избирателя».
Не вместо, а вместе
Сыранков добавил, что решение участвовать в выборах было принято им не единолично, а коллективно: в намерении баллотировать на высший государственный пост его поддержали однопартийцы.
Также он отметил, что слоган его предвыборной кампании звучит так — «не вместо, а вместе», имея в виду политику действующего белорусского лидера.
«Мы выступаем за дальнейшее углубление и развитие тех достижений, не столько даже социальных, сколько социалистических преобразований, которые все эти годы выстраивал глава государства в строгом соответствии с национальным законодательством и обещаниями избирателям».
Накануне, 8 января, в Беларуси стартовали предвыборные выступления кандидатов в президенты по ТВ и радио. Агитационный этап избирательной кампании продлится по 25 января. Выборы президента Беларуси назначены на 26 января.