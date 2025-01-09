В Польше считают заявления Трампа о Гренландии риторической игрой

Трамп ранее заявил, что Гренландия должна стать частью США, подчеркнув ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России. Он также говорил, что намерен вернуть под контроль США Панамский канал, объясняя это тем, что власти Панамы установили чрезмерные тарифы для кораблей ВМС США и нарушили «каждый пункт соглашения» с Вашингтоном после передачи им контроля над каналом. Кроме того, по мнению Трампа, этим стратегическим активом управляет сейчас Китай. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. Он также описывал преимущества включения Канады в США в качестве нового штата, высказывая сомнения в целесообразности финансовой помощи северному соседу.