Экс-президент Франции Саркози заявил, что не занимал деньги у Ливии

Агентство журналистских расследований Mediapart в 2012 году опубликовало серию материалов, где утверждалось, что Саркози получил от Каддафи на избирательные нужды 50 млн евро. Посредником выступал Зияд Такиеддин, который изначально заявлял, что ливийский лидер перечислял французскому политику деньги не только на избирательную кампанию, но и на другие цели. Позднее Такиеддин неожиданно изменил показания и отказался от своих слов. Саркози, занимавший пост президента Франции с 2007 по 2012 год, отрицает все обвинения по этому делу.