Экс-президент Франции Саркози заявил, что не занимал деньги у Ливии

ПАРИЖ, 9 января. /ТАСС/. Бывший президент Франции Николя Саркози на суде по делу о незаконном финансировании его предвыборной кампании заявил, что не занимал средства у экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).
«Вы никогда, никогда не найдете ни одного евро, ни одного ливийского цента в [бюджете] моей кампании», — заявил он в ходе очередного заседания. «Коррупционные деньги — вот что отсутствует в этом процессе, и по простой причине: коррупционных денег нет, потому что не было подкупа кандидата», — добавил он.
Слушания по делу о незаконном финансировании избирательной кампании на президентских выборах 2007 года начались в Париже 6 января. Вместе с бывшим президентом на скамье подсудимых находятся 12 обвиняемых. Если 69-летнего Саркози признают виновным, ему может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф до €375 тыс. Слушания продлятся до 10 апреля.
Впервые о нарушениях при финансировании кампании Саркози заявил в начале марта 2011 года сын покойного ливийского лидера Сейф аль-Ислам. В интервью телеканалу Euronews он утверждал, что французский политик получал финансовую поддержку от ливийского правительства.
Агентство журналистских расследований Mediapart в 2012 году опубликовало серию материалов, где утверждалось, что Саркози получил от Каддафи на избирательные нужды 50 млн евро. Посредником выступал Зияд Такиеддин, который изначально заявлял, что ливийский лидер перечислял французскому политику деньги не только на избирательную кампанию, но и на другие цели. Позднее Такиеддин неожиданно изменил показания и отказался от своих слов. Саркози, занимавший пост президента Франции с 2007 по 2012 год, отрицает все обвинения по этому делу.
В 2024 году Саркози был приговорен к одному году лишения свободы по делу о «торговле влиянием и давлении на следствие». Бывший президент отбывает это наказание по месту жительства.