Аналитик рассказал о последствиях приостановки транзита газа для Киева

«В Приднестровье сократили выработку электроэнергии и даже у себя ввели график подачи электричества. В Молдавию они вообще не поставляют электричество. Что сделала Молдавия? Теперь она закупает электроэнергию у Румынии. Раньше Румыния поставляла свою электроэнергию транзитом через Молдавию и Приднестровье на Украину. Весь юг Украины, Одесская область в частности, сидел на двух источниках. Это южноукраинская АЭС и импорт из Румынии», — сказал Юшков.