Лукашенко подписал указ о Годе благоустройства, в 2025-м пройдет не менее двух республиканских субботников

В 2025 году будут приняты масштабные меры, в том числе по наведению порядка на земле, благоустройству населенных пунктов, производственных объектов, поддержанию в надлежащем состоянии территорий вдоль автомобильных и железных дорог. Состоится не менее двух республиканских субботников.