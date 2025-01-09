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Лукашенко подписал указ о Годе благоустройства, в 2025-м пройдет не менее двух республиканских субботников

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 1, которым 2025 год объявлен Годом благоустройства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

Этот год дает старт пятилетке качества и предусматривает комплекс мероприятий, направленных на создание и поддержание удобной, безопасной, современной и эстетически организованной среды жизнедеятельности людей. Реализовывать эти мероприятия государство будет совместно с организациями и гражданами.

В 2025 году будут приняты масштабные меры, в том числе по наведению порядка на земле, благоустройству населенных пунктов, производственных объектов, поддержанию в надлежащем состоянии территорий вдоль автомобильных и железных дорог. Состоится не менее двух республиканских субботников.

Правительству поручено в месячный срок утвердить республиканский план мероприятий Года благоустройства.

Указ предусматривает активизацию волонтерского движения и реализацию гражданских инициатив, направленных на благоустройство страны.

Год благоустройства призван объединить усилия государства и общества по дальнейшему улучшению качества жизни в Республике Беларусь.

Лукашенко Александр