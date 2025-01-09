Эйсмонт назвала популярный белорусский слоган, идея которого придумана Лукашенко

Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт в эфире телеканала «Беларусь 1» назвала популярный белорусский слоган, идея которого придумана президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
— Слоган Всебелорусского народного собрания 2016 года «Вместе за сильную и процветающую Беларусь» пришел к нам задолго до 2016 года. В том году он претерпел небольшие изменения, — заметила Эйсмонт.
По ее словам, было также очень важное изменение. Она обратила внимание на то, что слоган второго ВНС в 2001 году уже звучал так: «За сильную и процветающую Беларусь». Также она сказала, что указанный слоган «серьезно вошел в нашу жизнь, и это был наш девиз, с которым мы жили на тот момент уже 15 лет».
Эйсмонт уточнила, что в 2016 году к слогану второго ВНС добавилось слово «вместе». Она обратила внимание на то, что строили сильную и процветающую Беларусь на протяжении всех этих лет, однако в тех годы серьезно встал вопрос, касающийся единства, внутреннего единения.
— И акцент делался именно на том, что ту самую сильную и процветающую Беларусь мы можем построить только вместе. Уже столько лет прошло, и мы понимаем, что этот слоган и суть этого слогана приобретают все большую актуальность.
Пресс-секретарь, говоря про создание слоганов, особенно для Всебелорусского Народного собрания, отметила, что это стратегическое мероприятие. Она уточнила, что оно определяет глубокие перспективы, то, как белорусы будут жить предстоящие пять лет. Кроме того, подготовка и внимание к ВНС огромные.
— Конечно, президент всегда ставит задачу уловить суть и почувствовать актуальность момента. И этот слоган должен отвечать вызовам времени.
Наталья Эйсмонт заявила, что создание слоганов является непростым процессом, всегда есть множество вариантов. Она пояснила, что зачастую подключается экспертное сообщество, белорусские политологи, журналисты. Что касается ключевой роли, то она всегда у Администрации президента.
По ее словам, главе государства всегда готовится целый пул предложений. Она также уточнила, что уже на финальном этапе лично подключается президент Беларуси. Кроме того, она отметила, что зачастую финальная версия является исключительно версией лично президента.
— Иногда она на 100% новая. Так было совсем недавно, со слоганом прошлого года «Время выбрало нас». Слоган, который тоже нам всем уже абсолютно привычен… Это была целиком и полностью идея президента, — подчеркнула Наталья Эйсмонт.
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