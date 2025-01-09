Эйсмонт назвала популярный белорусский слоган, идея которого придумана Лукашенко

По ее словам, было также очень важное изменение. Она обратила внимание на то, что слоган второго ВНС в 2001 году уже звучал так: «За сильную и процветающую Беларусь». Также она сказала, что указанный слоган «серьезно вошел в нашу жизнь, и это был наш девиз, с которым мы жили на тот момент уже 15 лет».