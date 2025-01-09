Германия передаст Украине еще шесть ЗРК IRIS-T

«В 2025 году будут поставлены уже обещанные шесть систем IRIS-T. Из нового: будут предоставлены около 50 управляемых ракет для систем IRIS-T», — говорится на странице минобороны ФРГ в социальной сети Х.
Германия уже передала Украине шесть ЗРК IRIS-T SLM, пять ЗРК IRIS-T SLS, а также три ЗРК Patriot. Кроме того, Киев получил от ФРГ 57 зенитных самоходных установок Gepard.
Германия является вторым по величине донором Украины, уступая лишь США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнём». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.