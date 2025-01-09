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Пентагон назвал объем военной помощи Украине при Байдене

ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Общий объем военной помощи Украине со стороны США за время администрации американского президента Джо Байдена превысил 66,5 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции — 65,9 миллиарда долларов, сообщили в Пентагоне.

Источник: Reuters

«Соединенные Штаты выделили более чем 66,5 миллиарда долларов в помощи для безопасности Украине с начала администрации Байдена, включая около 65,9 миллиарда долларов… с 24 февраля 2022 года», — указано в заявлении ведомства.

В четверг глава Пентагона Ллойд Остин на авиабазе Рамштайн в Германии заявил о выделении Украине пакета помощи в размере 500 миллионов долларов, который включает ракеты для ПВО, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы.

Ранее высокопоставленный представитель Пентагона заявил журналистам, что администрация Байдена не успеет выделить Украине военную помощь на сумму более 2 миллиардов долларов и рассчитывает на продолжение поставок при следующем президенте США Дональде Трампе.

По словам представителя Пентагона, США круглосуточно работают над отправкой помощи Киеву, включая праздничные дни и выходные, стремясь предоставить Украине максимально возможный объем поддержки.

Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.