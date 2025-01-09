Politico: в Канаде появился свой Трамп?

Между Трампом и Пуальевром действительно есть сходство в части их популизма, поскольку они оба баллотировались, представляя интересы простых людей и выступая против элиты, отмечает старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Тед Олден. Однако, по словам Грэма Томпсона, старшего аналитика Eurasia Group, Пуальевр — «гораздо более экономически либертарианская фигура, чем Трамп, несмотря на его популистский, антиистеблишментский подход».