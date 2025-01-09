Politico: в Канаде появился свой Трамп?

Пьер Пуальевр — пламенный лидер оппозиционной Консервативной партии Канады — в ближайшие месяцы, скорее всего, станет новым премьер-министром страны, говорится в статье. Пуальевра, 45-летнего яростного критика Джастина Трюдо, иногда сравнивают с Дональдом Трампом за его напыщенное поведение и популистские взгляды. Это сравнение, против которого он неоднократно протестовал, и обещания нового президента США аннексировать Канаду могут стать обузой для избирательных перспектив Пуальевра.
Как и Трамп, Пуальевр недолюбливает СМИ. Например, два года назад он предложил прекратить финансирование CBC, уважаемой общественной телевещательной компании Канады. Пуальевр неоднократно заявлял, что его политический оппонент Трюдо находится в сговоре с давосским Всемирным экономическим форумом (ВЭФ). К тому же Пуальевр, как и Трамп, проводил кампании, ориентированные на «антипробуждение» (anti-woke), оттесняя «культурных прогрессистов».
Лидер канадских консерваторов славится риторическим талантом и хорошо подкован как политик: он является членом консервативного движения с подросткового возраста. Кроме того, Пуальевр продемонстрировал мастерство в некоторых тактических методах, часто используемых Трампом. Например, в начале 2024 года в Палате общин он назвал Трюдо «сумасшедшим», что спикер палаты Грег Фергус счел «непарламентским» и «неприемлемым» комментарием.
Дэниел Белан, профессор сравнительной политологии в Университете Макгилла в Квебеке, назвал их риторику ключевым сходством.
Они оба прямолинейны и не боятся оскорблять своих оппонентов.
Между Трампом и Пуальевром действительно есть сходство в части их популизма, поскольку они оба баллотировались, представляя интересы простых людей и выступая против элиты, отмечает старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Тед Олден. Однако, по словам Грэма Томпсона, старшего аналитика Eurasia Group, Пуальевр — «гораздо более экономически либертарианская фигура, чем Трамп, несмотря на его популистский, антиистеблишментский подход».
Что касается мнений о Пуальевре в лагере приближенных Трампа, то они разделились.
В декабре избранный вице-президент Джей Ди Вэнс, сидящий на ужине рядом с самым богатым человеком в мире Илоном Маском, пошутил в адрес лидера консерваторов:
Не совсем ясно, будет ли для нас лучше, если премьер-министром Канады станет Митт Ромни с французским акцентом.
Хотя у Пуальевра нет французского акцента, его политические взгляды все же больше совпадают с политическими взглядами Ромни, чем Трампа. Например, Пуальевр гораздо более умерен в вопросах иммиграции, чем Трамп, хотя он и призывает сократить число мигрантов, прибывающих в Канаду.
Маск же, в отличие от Вэнса, выразил в соцсети X тонкую поддержку канадцу. «Отличное интервью», — написал он в ответ на выступление Пуальевра в подкасте с крайне правым комментатором Джорданом Питерсоном.
Избранный президент США непопулярен на Великом Белом Севере (неофициальное название Канады. — Прим. ред.), а его неоднократные обещания сделать Канаду 51-м штатом только заставили Пуальевра еще больше отмежеваться.
Во вторник Пуальевр раскритиковал последние комментарии Трампа об аннексии Канады. «Канада никогда не станет 51-м штатом США. Точка. Мы великая и независимая страна», — написал он в соцсети Х.
Во время предстоящей кампании и либералы, и консерваторы будут выставлять себя защитниками канадского суверенитета и национальных интересов, предупреждает Томпсон.
Трамп больше, чем кто-либо или что-либо за последнее десятилетие, возродил сильное чувство канадского патриотизма, которое было неудовлетворено в стране.
Олден считает, что требования избранного президента США не только сыграют свою роль на выборах в Канаде в этом году, но и глубоко повлияют на кампанию Пуальевра. «Это будут третьи выборы в Канаде, на которых будет обсуждаться вопрос фактической аннексии Соединенными Штатами», — напомнил он.