Песков: в Кремле не слышали слов Карасева в адрес президента Азербайджана

На слова политолога отреагировал глава Общественного совета при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Амин Мамедов. Он заявил, что, если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства, не столкнувшись с последствиями, можно предположить, что не за горами тот день, когда он может использовать подобный стиль общения и в отношении российского руководства.