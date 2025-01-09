Латвия ужесточит правила въезда для граждан СНГ, куда входит Беларусь. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
В сообщении сказано, что власти Латвии планируют обязать граждан СНГ предоставлять информацию о цели поездки перед въездом с страну. Данная информация появилась в латвийских СМИ, которые ссылались на проект закона, разработанный комиссией Сейма Латвии по национальной безопасности.
В законопроекте сказано, что граждан СНГ обяжут предоставлять данные про период, место пребывания, маршрут следования, занимаемые должности, службу в различных ведомствах, участие в выборах, а также наличие статуса должностного лица, контактные данные.
В ГТК обратили внимание на то, что в случае непредоставления указанной информации или же за подачу ложных сведений может грозить штраф в 2000 евро. Что касается исключения, то оно будет сделано для лиц, которые обладают дипломатическим иммунитетом. Кроме того, исключение распространяется на тех, кто совершает краткосрочные поездки для выполнения официальных функций или оказания технической поддержки.
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