Латвия ужесточит правила въезда для граждан СНГ, куда входит Беларусь

В ГТК обратили внимание на то, что в случае непредоставления указанной информации или же за подачу ложных сведений может грозить штраф в 2000 евро. Что касается исключения, то оно будет сделано для лиц, которые обладают дипломатическим иммунитетом. Кроме того, исключение распространяется на тех, кто совершает краткосрочные поездки для выполнения официальных функций или оказания технической поддержки.