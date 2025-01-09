Канопацкая выступила за сокращение президентского срока

«Особый механизм привлечения указанных лиц к ответственности при наличии на то достаточных правовых оснований, запрет на проведение внесудебных ограничений для всех категорий граждан — люстраций, дисквалификаций, запретов на профессиональную деятельность по политическим мотивам».