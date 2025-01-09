Канопацкая выступила за сокращение президентского срока

Она отметила, что выступает за бескровный, цивилизованный и демократический переход власти.
«Для этого я инициирую законодательно закрепить ограничение двумя четырехлетними сроками пребывание одного лица на высшем государственном посту».
В своей программе кандидат отметила, что намерена ввести специальные гарантии для сменяемого президента, представителей высшей государственной номенклатуры и членов их семей.
«Особый механизм привлечения указанных лиц к ответственности при наличии на то достаточных правовых оснований, запрет на проведение внесудебных ограничений для всех категорий граждан — люстраций, дисквалификаций, запретов на профессиональную деятельность по политическим мотивам».
По словам Канопацкой, в случае ее избрания в Беларуси будет проведен общенародный референдум о преобразовании системы государственного управления в парламентскую республику.
Выборы президента республики состоятся 26 января. ЦИК зарегистрировал пять кандидатов — действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Беларуси Олега Гайдукевича, руководителя Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Беларуси Сергея Сыранкова и предпринимателя Анну Канопацкую.