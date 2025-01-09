Баку предупредил Москву о недопустимости оскорблений в адрес Алиева

Алиев заявил, что самолет был поврежден с земли, отметив, что стрельба велась непреднамеренно и самолет сбили случайно. Президент России Владимир Путин рассказал, что в то время, когда Embraer совершал посадку, на Кавказе отражали атаку беспилотников. 28 декабря он принес извинения Алиеву в связи с тем, что «трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России».