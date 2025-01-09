Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил 2025 Годом благоустройства в Беларуси. Об этом информирует пресс-служба президента.
В сообщении сказано, что глава государства 9 января подписал указ № 1, которым 2025 год объявлен Годом благоустройства. Сообщается, что год даст старт пятилетке качества. Кроме того, он предусматривает ряд мероприятий, которые направлены на создание, поддержание удобной, современной, безопасной, эстетически организованной среды жизнедеятельности людей.
«Реализовывать эти мероприятия государство будет совместно с организациями и гражданами», — уточнили в сообщении.
В пресс-службе обратили внимание на то, что в 2025 году будут приняты масштабные меры, включающие в себя в том числе наведение порядка на земле, меры по благоустройству населенных пунктов, производственных объектов, поддержанию в надлежащем состоянии территорий вдоль как автомобильных, так и железных дорог.
«Состоится не менее двух республиканских субботников», — заметили в пресс-службе главы государства.
Также сказано, что белорусскому правительству поручено в месячный срок утвердить республиканский план мероприятий Года благоустройства. Кроме того, указом предусматривается активизация, а также реализация гражданских инициатив, которые направлены на благоустройство Беларуси. Подчеркивается, что Год благоустройства призван объединить усилия страны и общества по дальнейшему улучшению качества жизни в республике.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что будет с Беларусью в 2025 году, напомнив о пути преемственности.
Тем временем глава государства сказал, что белорусам придется напрягаться в два раза больше в 2025.
Также Лукашенко заявил, что Беларусь забудет проблему сохранения государственности за пять лет.