Лукашенко объявил 2025 Годом благоустройства в Беларуси

В пресс-службе обратили внимание на то, что в 2025 году будут приняты масштабные меры, включающие в себя в том числе наведение порядка на земле, меры по благоустройству населенных пунктов, производственных объектов, поддержанию в надлежащем состоянии территорий вдоль как автомобильных, так и железных дорог.