В США назвали величину расходов в случае победы России на Украине

По подсчетам экспертов, Соединенным Штатам придется увеличить расходы на оборону с 4,4 до 5,2 триллионов долларов к 2029 году. Для этого потребуется их ежегодное повышение в среднем на 165 миллиардов долларов в сравнении с запланированными сейчас тратами.