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Писториус заявил о намерении сохранить формат «Рамштайн»

В то же время министр обороны ФРГ призвал обсудить, в какой форме продолжить встречи, если новая администрация США не будет в них участвовать.

Источник: Reuters

БЕРЛИН, 9 января. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о намерении сохранить существующий формат контактной группы по содействию Украине (формат «Рамштайн»).

«Формат в том виде, в каком он существует, хорош. Он себя зарекомендовал, и мы хотим его придерживаться», — сказал глава Минобороны журналистам. В то же время он призвал обсудить, в какой форме продолжить встречи, если новая администрация США не будет в них участвовать.

В первый раз заседание группы на авиабазе Рамштайн в Германии прошло 26 апреля 2022 года. Встреча 9 января стала последней при уходящей администрации президента США Джо Байдена.

В четверг министр обороны США Ллойд Остин на открытии 25-го по счету заседания в формате «Рамштайн» сообщил, что участники группы утвердили дорожные карты по восьми направлениям военного сотрудничества с Киевом. Как отмечается в распространенном Пентагоном совместном заявлении членов группы, союзники Украины намерены определить, как достичь намеченных показателей в удовлетворении военных потребностей Украины и обеспечить их как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе «посредством государственных пожертвований, закупок, инвестиций и усилий по расширению возможностей оборонно-промышленной базы».