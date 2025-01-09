Писториус заявил о намерении сохранить формат «Рамштайн»

«Формат в том виде, в каком он существует, хорош. Он себя зарекомендовал, и мы хотим его придерживаться», — сказал глава Минобороны журналистам. В то же время он призвал обсудить, в какой форме продолжить встречи, если новая администрация США не будет в них участвовать.