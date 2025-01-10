Глава МИД Молдовы: выступаем за мирное урегулирование приднестровского конфликта

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Власти Молдовы выступают за мирное урегулирование приднестровского конфликта с соблюдением территориальной целостности Молдовы, заявил глава МИД вице-премьер Михай Попшой на совместном брифинге с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен, являющейся с начала 2025 года действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).