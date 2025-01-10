Глава МИД Молдовы: выступаем за мирное урегулирование приднестровского конфликта

Глава молдавской дипломатии отметил, что в беседе со своей финской коллегой обсудил ряд тем, касающихся в том числе региональной безопасности, приднестровского урегулирования и энергетического кризиса в Левобережье Днестра.
«Мы считаем, что ОБСЕ может продолжать играть важную роль в создании будущей архитектуры безопасности на европейском континенте. По этой причине мы все должны добиваться результатов, чтобы обеспечить необходимые условия для достижения целей организации».
Он подчеркнул, что ОБСЕ посредством своей миссии в Молдове играет важную роль в содействии диалогу Кишинева и Тирасполя.
Валтонен в свою очередь отметила, что Молдова является важной страной для ОБСЕ, а Финляндия привержена продвижению процесса приднестровского урегулирования и поддержке диалога между сторонами.
«Я твердо привержена продвижению процесса приднестровского урегулирования, мы сосредоточимся на поддержке диалога. Финляндия поддерживает комплексное и долгосрочное решение приднестровского конфликта, основанное на целостности и суверенитете Республики Молдова в пределах международно признанных границ».
Председательство в ОБСЕ с 1 января 2025 года перешло к Финляндии, глава МИД страны исполняет обязанности действующего председателя организации. В четверг прибыла с официальным визитом в Молдову, где провела встречи с руководством республики и администрацией Приднестровья.