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Глава МИД Молдовы: выступаем за мирное урегулирование приднестровского конфликта

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Власти Молдовы выступают за мирное урегулирование приднестровского конфликта с соблюдением территориальной целостности Молдовы, заявил глава МИД вице-премьер Михай Попшой на совместном брифинге с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен, являющейся с начала 2025 года действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Источник: Sputnik.md

Глава молдавской дипломатии отметил, что в беседе со своей финской коллегой обсудил ряд тем, касающихся в том числе региональной безопасности, приднестровского урегулирования и энергетического кризиса в Левобережье Днестра.

«Мы считаем, что ОБСЕ может продолжать играть важную роль в создании будущей архитектуры безопасности на европейском континенте. По этой причине мы все должны добиваться результатов, чтобы обеспечить необходимые условия для достижения целей организации».

сказал Попшой.

Он подчеркнул, что ОБСЕ посредством своей миссии в Молдове играет важную роль в содействии диалогу Кишинева и Тирасполя.

Валтонен в свою очередь отметила, что Молдова является важной страной для ОБСЕ, а Финляндия привержена продвижению процесса приднестровского урегулирования и поддержке диалога между сторонами.

«Я твердо привержена продвижению процесса приднестровского урегулирования, мы сосредоточимся на поддержке диалога. Финляндия поддерживает комплексное и долгосрочное решение приднестровского конфликта, основанное на целостности и суверенитете Республики Молдова в пределах международно признанных границ».

заявила Валтонен.

Председательство в ОБСЕ с 1 января 2025 года перешло к Финляндии, глава МИД страны исполняет обязанности действующего председателя организации. В четверг прибыла с официальным визитом в Молдову, где провела встречи с руководством республики и администрацией Приднестровья.

ОБСЕ