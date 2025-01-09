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В РФ считают обсуждение закона о вступлении в ЕС началом выхода Армении из ЕАЭС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в ЕС как начало выхода республики из ЕАЭС, это суверенный выбор Еревана. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Источник: Reuters

«Мы рассматриваем начало обсуждения в Армении законопроекта “О запуске процесса вступления в Европейский Союз” как начало выхода Армении из ЕАЭС, — сказал Оверчук. — Российская Федерация будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства».

«В то же время это суверенный выбор Республики Армения, на который она, несомненно, имеет право», — отметил вице-премьер РФ.

Зампред правительства РФ ранее заявлял, что вступление Армении в ЕС несовместимо с членством республики в ЕАЭС. По его словам, в случае сворачивания связей с ЕАЭС в Армении вырастут цены на энергию и сократится экспорт.

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