В РФ считают обсуждение закона о вступлении в ЕС началом выхода Армении из ЕАЭС

«Мы рассматриваем начало обсуждения в Армении законопроекта “О запуске процесса вступления в Европейский Союз” как начало выхода Армении из ЕАЭС, — сказал Оверчук. — Российская Федерация будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства».
«В то же время это суверенный выбор Республики Армения, на который она, несомненно, имеет право», — отметил вице-премьер РФ.
Зампред правительства РФ ранее заявлял, что вступление Армении в ЕС несовместимо с членством республики в ЕАЭС. По его словам, в случае сворачивания связей с ЕАЭС в Армении вырастут цены на энергию и сократится экспорт.