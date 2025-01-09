Бывшую первую леди Сирии подозревали в работе на британскую разведку

Как позже сообщил Reuters, о решении экс-президента не знал почти никто из его окружения, включая высокопоставленных офицеров. Об этом агентству рассказали более десятка человек. Так, на брифинге с военными тогда еще действующий глава Сирии заявил им, что российская военная поддержка уже в пути, и призвал сухопутные войска удерживать позиции. Также за сутки до падения Дамаска — 7 декабря — Башар Асад заявил своему помощнику, что направляется домой, хотя на самом деле поехал в аэропорт, отметил источник из его окружения.