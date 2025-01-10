Юрий Слюсарь поручил решить проблему некачественной воды в Каменске

«Жители жалуются на запах и несоответствие воды нормам», — написал глава в телеграм-канале.
По его словам, поставщику услуг, компании «Исток», уже выдали предписание усилить контроль за качеством воды и вместе со специалистами Роспотребнадзора регулярно брать пробы.
На оперативном совещании Слюсарь дал поручение и. о. министра ЖКХ Сергею Орлову разобраться, решить проблему до 20 января и проинформировать жителей по итогу.
«Подача людям воды — жизненно важная услуга, качество которой должно быть всегда на соответствующем уровне», — добавил руководитель региона.