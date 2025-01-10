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Юрий Слюсарь поручил решить проблему некачественной воды в Каменске

Жители Каменска-Шахтинского пожаловались врио губернатора Юрию Слюсарю на состояние проточной воды в городе.

«Жители жалуются на запах и несоответствие воды нормам», — написал глава в телеграм-канале.

По его словам, поставщику услуг, компании «Исток», уже выдали предписание усилить контроль за качеством воды и вместе со специалистами Роспотребнадзора регулярно брать пробы.

На оперативном совещании Слюсарь дал поручение и. о. министра ЖКХ Сергею Орлову разобраться, решить проблему до 20 января и проинформировать жителей по итогу.

«Подача людям воды — жизненно важная услуга, качество которой должно быть всегда на соответствующем уровне», — добавил руководитель региона.

ЖКХ