Путин назвал недостаточной работу по ликвидации разлива мазута в Черном море

На данный момент выбросы мазута зафиксированы на побережьях Краснодарская края и Крыма. Серьезно пострадали в том числе песчаные дюны Анапы. По информации МЧС, на береговой линии на Кубани собраны свыше 139 тыс. т загрязненного песка и грунта. Однако регион продолжает сталкиваться с новыми проблемами. Как сообщил губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев, на побережье Черного моря выбрасывает мелкофракционную мазутную крошку. В связи с этим необходимо продумать действенные способы просеивания песка, чтобы сохранить основную массу грунта.