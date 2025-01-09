Американский разведывательный самолет пролетел вблизи российской границы

Россия неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов.