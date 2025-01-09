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Американский разведывательный самолет пролетел вблизи российской границы

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Американский разведывательный самолет совершил наблюдательный полет в воздушном пространстве Финляндии вблизи границы с Россией, сообщает в четверг финский телерадиовещатель Yle.

Источник: AP 2024

«Разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint ВВС США пролетел вечером в воздушном пространстве Финляндии. Самолет пару часов летал туда и обратно между Коуволой и Йоэнсуу», — говорится в материале.

Города Коувола и Йоэнсуу расположены вблизи российской границы. Как уточняет Yle, самолет вылетел с авиабазы Уоддингтон в Великобритании, откуда пролетел через воздушное пространство Дании и Швеции к Финскому заливу, после чего зашел в пространство Финляндии.

Самолет летел на высоте около десяти километров. По информации Yle, RC-135W Rivet Joint ВВС США является сигнальным разведывательным самолетом, способным обнаруживать и локализовывать радиолокационные сигналы и различные радиосистемы, а также анализировать коммуникации.

Основной целью таких полетов, по словам Yle, является сбор информации о деятельности вооруженных сил наблюдаемой страны.

Россия неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов.

Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны Североатлантического альянса, в этом нет никакого смысла.

НАТО