Американский разведывательный самолет пролетел вблизи российской границы

«Разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint ВВС США пролетел вечером в воздушном пространстве Финляндии. Самолет пару часов летал туда и обратно между Коуволой и Йоэнсуу», — говорится в материале.
Города Коувола и Йоэнсуу расположены вблизи российской границы. Как уточняет Yle, самолет вылетел с авиабазы Уоддингтон в Великобритании, откуда пролетел через воздушное пространство Дании и Швеции к Финскому заливу, после чего зашел в пространство Финляндии.
Самолет летел на высоте около десяти километров. По информации Yle, RC-135W Rivet Joint ВВС США является сигнальным разведывательным самолетом, способным обнаруживать и локализовывать радиолокационные сигналы и различные радиосистемы, а также анализировать коммуникации.
Основной целью таких полетов, по словам Yle, является сбор информации о деятельности вооруженных сил наблюдаемой страны.
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