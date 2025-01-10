В ЕС рекомендовали избегать полетов над Москвой и Петербургом

Регулятор выпустил директиву, в которой призвал воздержаться от полетов «в затронутом российском воздушном пространстве к западу от 60-го меридиана восточной долготы» на всех уровнях полета. Речь идет о районах полетной информации Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Самары. Рекомендации действуют до 31 июля 2025 года, они касаются авиакомпаний из стран-членов EASA и из других государств, совершающих рейсы в Евросоюз.