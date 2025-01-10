Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель: Меркель разрушила Германию своей политикой

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель раскритиковала экс-канцлера Ангелу Меркель, заявив, что ее политика привела к разрушению Германии.
Вайдель отметила, что Меркель, по ее мнению, стала первым «зеленым канцлером», который в 2015 году без согласия населения открыл границы для нелегальной миграции.
Кроме того, Вайдель подвергла критике энергетическую политику Меркель, которая заключалась в закрытии атомных электростанций и попытках заменить их солнечной и ветряной энергией. Она считает, что эти меры были изначально обречены на неудачу.
Эти высказывания были сделаны во время онлайн-дискуссии с американским миллиардером Илоном Маском.
Ранее сообщалось, что представители «Левой партии» в Германии требуют, чтобы бывшего канцлера Ангелу Меркель допросили в связи с появившейся у ФРГ зависимости от газа из России.