Депутат Верховной рады Александр Федиенко считает, что сотрудники критически важных предприятий на Украине могут попасть под мобилизацию после 28 февраля из-за недостатков в механизме продления бронирования.
По его словам, если предприятия, имеющие право бронировать своих сотрудников, не успеют оформить повторную бронь до этой даты, то военкоматы смогут начать выдавать повестки уже с 1 марта. При этом законодательство не предусматривает ожидания со стороны территориальных центров комплектования.
Федиенко уточнил, что на продление брони дается 72 часа, но сделать это до завершения текущего срока, то есть ранее 28 февраля, невозможно. Таким образом, руководители предприятий будут подавать документы на продление бронирования именно в последний день, а военкоматы смогут мобилизовать работников в этот переходный период.
Депутат уже обратился в правительство с просьбой внести изменения в постановление, чтобы в течение 72 часов после 28 февраля сотрудники не могли быть мобилизованы до завершения процесса бронирования.
Ранее журналист Чей Боуз раскритиковал Зеленского после публикации видео силовой мобилизации на Украине, он подчеркнул, что Зеленский продолжает издеваться над украинцами.