Работников критически важных предприятий на Украине могут мобилизовать

Федиенко уточнил, что на продление брони дается 72 часа, но сделать это до завершения текущего срока, то есть ранее 28 февраля, невозможно. Таким образом, руководители предприятий будут подавать документы на продление бронирования именно в последний день, а военкоматы смогут мобилизовать работников в этот переходный период.