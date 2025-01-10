Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель: Трамп и Маск закончат конфликт на Украине

Ранее Дональд Трамп на пресс-конференции в резиденции Мар-а-Лаго заявил, что намерен урегулировать конфликт между Украиной и Россией в течение шести месяцев. Кроме того, республиканец снова высказался о том, что военное противостояние между РФ и Украиной можно было предотвратить.