Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель выразила надежду, что избранный президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск смогут положить конец вооруженному конфликту на Украине. Об этом она сказала в ходе беседы с Маском.
Вайдель отметила, что она надеется на их способность завершить боевые действия и прекратить «бессмысленную ежедневную гибель молодых людей», поскольку, по ее мнению, европейцы не в состоянии справиться с этой задачей.
Она также подчеркнула, что нынешние европейские элиты отказались от военной мощи и дипломатических усилий, став полностью зависимыми от США.
Ранее Дональд Трамп на пресс-конференции в резиденции Мар-а-Лаго заявил, что намерен урегулировать конфликт между Украиной и Россией в течение шести месяцев. Кроме того, республиканец снова высказался о том, что военное противостояние между РФ и Украиной можно было предотвратить.