Американский предприниматель Илон Маск считает, что урегулирование конфликта на Украине возможно, но для этого требуется наличие сильного лидерства в Соединённых Штатах.
В беседе с сопредседателем партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алисой Вайдель он отметил, что урегулирование ситуации потребует решительных действий со стороны США.
По его мнению, бывший президент Дональд Трамп способен справиться с этой задачей в короткие сроки.
Ранее сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель выразила надежду, что избранный президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск смогут положить конец вооруженному конфликту на Украине.