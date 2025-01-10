Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск: решение конфликта на Украине возможно при лидерстве внутри США

Предприниматель считает, что Дональд Трамп сможет урегулировать ситуацию «довольно быстро».

Источник: Аргументы и факты

Американский предприниматель Илон Маск считает, что урегулирование конфликта на Украине возможно, но для этого требуется наличие сильного лидерства в Соединённых Штатах.

В беседе с сопредседателем партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алисой Вайдель он отметил, что урегулирование ситуации потребует решительных действий со стороны США.

По его мнению, бывший президент Дональд Трамп способен справиться с этой задачей в короткие сроки.

Ранее сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель выразила надежду, что избранный президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск смогут положить конец вооруженному конфликту на Украине.