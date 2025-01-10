EASA ужесточил рекомендации по полетам над Россией

В своем пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте, агентство рекомендует избегать полетов на всех высотах в зоне воздушного пространства РФ, расположенной западнее 60-го меридиана восточной долготы. Хотя авиакомпании из стран ЕС не выполняют рейсы в Россию, эти ограничения распространяются на перевозчиков из третьих стран, сертифицированных агентством.