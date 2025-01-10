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EASA ужесточил рекомендации по полетам над Россией

Решение принято после крушения самолета из Баку.

Источник: Аргументы и факты

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) усилило ограничения на использование воздушного пространства России.

В своем пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте, агентство рекомендует избегать полетов на всех высотах в зоне воздушного пространства РФ, расположенной западнее 60-го меридиана восточной долготы. Хотя авиакомпании из стран ЕС не выполняют рейсы в Россию, эти ограничения распространяются на перевозчиков из третьих стран, сертифицированных агентством.

Действие рекомендаций установлено до 31 июля 2025 года, однако их пересмотр возможен в зависимости от изменения обстановки.

Ранее крупнейшая азербайджанская авиакомпания AZAL сообщила, что временно приостанавливает все рейсы по маршруту Баку-Казань-Баку на неопределённый срок.