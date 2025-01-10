В Белоруссии предложили установить памятник Сталину

Кандидат в президенты Белоруссии и первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков заявил о намерении партии увековечить память Иосифа Сталина как одной из ключевых фигур в создании белорусской государственности.
Согласно его предвыборной программе, опубликованной на сайте компартии, партия выступает за восстановление исторической памяти о Сталине как о создателе Белорусской Советской Республики и лидере, сыгравшем важную роль в победе в Великой Отечественной войне. Среди предложений — установка памятников Сталину в Белоруссии, создание аллеи славы маршалов Победы в Минске возле музея истории Великой Отечественной войны и возвращение Сталину статуса «отца белорусской государственности».
Сыранков отметил, что инициатива должна учитывать общественное мнение, так как белорусское общество неоднозначно воспринимает личность Сталина. Он подчеркнул, что приоритетом является формирование у населения понимания вклада Сталина в становление белорусской государственности, включая воссоединение Западной Белоруссии с БССР в 1939 году и восстановление Минска после войны.
В то же время политик признал существование дискуссий о сталинских репрессиях, заявив, что образ Сталина был дискредитирован в 1990-х годах прозападными силами и либеральными структурами. Однако он отметил, что увековечивание памяти о Сталине будет происходить только после общественного обсуждения и принятия взвешенного решения. Сыранков уточнил, что, став президентом, не станет устанавливать памятник Сталину в качестве первоочередной меры, а сначала проведет консультации с обществом.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что выборы президента в Белоруссии должны стать праздником. Вместе с тем в ходе них нет места «американскому шоу».