Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белоруссии предложили установить памятник Сталину

В данном вопросе ключевым моментом является отношение общества к личности Сталина.

Источник: Аргументы и факты

Кандидат в президенты Белоруссии и первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков заявил о намерении партии увековечить память Иосифа Сталина как одной из ключевых фигур в создании белорусской государственности.

Согласно его предвыборной программе, опубликованной на сайте компартии, партия выступает за восстановление исторической памяти о Сталине как о создателе Белорусской Советской Республики и лидере, сыгравшем важную роль в победе в Великой Отечественной войне. Среди предложений — установка памятников Сталину в Белоруссии, создание аллеи славы маршалов Победы в Минске возле музея истории Великой Отечественной войны и возвращение Сталину статуса «отца белорусской государственности».

Сыранков отметил, что инициатива должна учитывать общественное мнение, так как белорусское общество неоднозначно воспринимает личность Сталина. Он подчеркнул, что приоритетом является формирование у населения понимания вклада Сталина в становление белорусской государственности, включая воссоединение Западной Белоруссии с БССР в 1939 году и восстановление Минска после войны.

В то же время политик признал существование дискуссий о сталинских репрессиях, заявив, что образ Сталина был дискредитирован в 1990-х годах прозападными силами и либеральными структурами. Однако он отметил, что увековечивание памяти о Сталине будет происходить только после общественного обсуждения и принятия взвешенного решения. Сыранков уточнил, что, став президентом, не станет устанавливать памятник Сталину в качестве первоочередной меры, а сначала проведет консультации с обществом.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что выборы президента в Белоруссии должны стать праздником. Вместе с тем в ходе них нет места «американскому шоу».