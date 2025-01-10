В Белоруссии предложили установить памятник Сталину

В то же время политик признал существование дискуссий о сталинских репрессиях, заявив, что образ Сталина был дискредитирован в 1990-х годах прозападными силами и либеральными структурами. Однако он отметил, что увековечивание памяти о Сталине будет происходить только после общественного обсуждения и принятия взвешенного решения. Сыранков уточнил, что, став президентом, не станет устанавливать памятник Сталину в качестве первоочередной меры, а сначала проведет консультации с обществом.