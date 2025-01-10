Байден уснул во время прощания с Джимми Картером

Байден находился в первом ряду рядом с первой леди Джилл Байден, а также вице-президентом Камалой Харрис и ее супругом. За ними сидели бывшие президенты США: Билл Клинтон с Хиллари, Джордж Буш-младший с супругой Лорой, Барак Обама, а также Дональд Трамп с Меланией.