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Байден уснул во время прощания с Джимми Картером

Во время церемонии прощания с 39-м президентом США Джимми Картером, действующий глава государства Джо Байден был замечен спящим во время поминальной службы. Этот момент попал в объектив телеканала Fox News.

Источник: Reuters

Байден находился в первом ряду рядом с первой леди Джилл Байден, а также вице-президентом Камалой Харрис и ее супругом. За ними сидели бывшие президенты США: Билл Клинтон с Хиллари, Джордж Буш-младший с супругой Лорой, Барак Обама, а также Дональд Трамп с Меланией.

На видеозаписи видно, как Джо Байден закрыл глаза и, вероятно, заснул в процессе службы.

Джимми Картер был президентом США от Демократической партии в период с 1977 по 1981 год. Его не стало 29 декабря 2024 года в возрасте ста лет. Последние дни он провел в своем доме в Джорджии.

В 2002 году Джимми Картер был удостоен Нобелевской премии мира за свои усилия по продвижению мира, демократии и правам человека на протяжении нескольких десятилетий после завершения своего президентства.

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