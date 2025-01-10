Единый план: демография и экология окажутся в числе вызовов для РФ

Ключевым вызовом в условиях санкций остается обеспечение технологической независимости, что требует качественного планирования, финансирования и кадровых ресурсов для проектов по импортозамещению. Кроме того, важными задачами для долгосрочной макростабильности являются сбалансированное развитие спроса и предложения, а также контроль за инфляцией и эффективное распределение бюджета с учетом социальных и оборонных нужд.