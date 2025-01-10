В Вашингтоне прошла церемония прощания с 39-м президентом Джимми Картером

До церемонии в Вашингтоне тело Картера выставили для прощания в Атланте, затем транспортировали в столицу для традиционной прощальной церемонии. В Капитолии, где его тело находилось в течение полутора суток, собрались пять ныне живущих президентов США, включая Байдена, Трампа, Обаму, Буша-младшего и Клинтона. Присутствовала также вице-президент Камала Харрис, которая сидела рядом с Трампом.