В Вашингтоне прошла церемония прощания с 39-м президентом Джимми Картером

В Вашингтоне состоялась церемония прощания с бывшим президентом США Джимми Картером, скончавшимся на 101 году жизни.
Мероприятие посетили действующий президент Джо Байден и избранный Дональд Трамп. Картер, который возглавлял страну с 1977 по 1981 год, стал первым президентом США, чья смерть была объявлена национальным трауром. В связи с этим Байден распорядился приспустить флаги в государственных учреждениях на 30 дней.
До церемонии в Вашингтоне тело Картера выставили для прощания в Атланте, затем транспортировали в столицу для традиционной прощальной церемонии. В Капитолии, где его тело находилось в течение полутора суток, собрались пять ныне живущих президентов США, включая Байдена, Трампа, Обаму, Буша-младшего и Клинтона. Присутствовала также вице-президент Камала Харрис, которая сидела рядом с Трампом.
На церемонии прозвучал панегирик, написанный Джеральдом Фордом, который был другом Картера. После официальной части тело Картера было отправлено в его родной город Плейнс, штат Джорджия, где состоится последняя прощальная служба, после чего он будет похоронен рядом с женой Розалин.
Ранее сообщалось, что администрация действующего американского лидера Джо Байдена не будет пересматривать решение о приспущенных флагах Соединённых Штатов во время инаугурации Трампа.